- "Mascherine al ristorante anche a tavola? Assolutamente no. Me ne sono personalmente interessato e ho avuto risposta positiva: si mangerà e berrà tranquilli e 'smascherati', all'aperto e al chiuso, come è ovvio che sia". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)