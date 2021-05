Cultura: presentata la seconda edizione del Festival del cinema italiano di San Vito Lo Capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata alla Casa del cinema di Roma la seconda edizione del Festival del cinema italiano, che si terrà dall’8 al 12 giugno a San Vito Lo Capo (Tp) al teatro comunale “Frate Anselmo Caradonna”. E' quanto si legge in una nota. A svelare il programma è stato Paolo Genovese, direttore artistico della manifestazione cinematografica che celebra e valorizza le produzioni nazionali di lungometraggi e corti di registi affermati e di giovani esordienti. Accanto al regista Veronica Maya, che condurrà la cerimonia di premiazione che sarà trasmessa su Rai2. Ad inviare il suo saluto, il presidente onorario del Festival, Fabrizio Del Noce e Beppe Convertini, ospite d’onore della manifestazione. Nella presentazione, coordinata dall’autore televisivo Gian Maria Tavanti, sono intervenuti anche Marcello Foti, noto per la sua professionalità nel mondo del cinema, e l’organizzatore dell’evento, Antonio Voltolina per A&D Comunicazione. Il programma prevede in concorso otto film, quindici cortometraggi e quattro documentari. La giuria dei lungometraggi e dei corti - continua la nota - composta da Silvio Orlando (presidente), Serena Autieri, Giusy Buscemi, Paolo Conticini, Donatella Finocchiaro, Chiara Francini, Christian Marazziti, assegnerà le “Stelle d’argento al cinema italiano” alle seguenti categorie: Miglior film - Migliore regia - Miglior opera prima - Miglior cortometraggio - Migliore attore e attrice protagonista - Migliore attore e attrice non protagonista. (segue) (Com)