Cultura: presentata la seconda edizione del Festival del cinema italiano di San Vito Lo Capo (2)

Il Festival del Cinema italiano 2021 dedicherà un omaggio a Nino Manfredi per il centenario della sua nascita, con una retrospettiva sul personaggio attraverso un dibattito e la proiezione del film "Per Grazia Ricevuta" - scritto, diretto e interpretato dallo stesso Manfredi -, in programma per il 7 giugno, in anteprima della partenza ufficiale del Festival. "In questo momento c'è un bisogno enorme di fare cultura del cinema - ha sottolineato Paolo Genovese -. Non abbiamo insegnamenti di cinema nelle scuole. L'unico modo per far entrare in contatto il pubblico, gli appassionati, con i protagonisti del grande schermo sono i Festival del cinema, dove possono incontrare i registi, gli sceneggiatori, gli attori. Ogni Festival ha la sua anima, una sua caratteristica per far dialogare questi due mondi. Quest'anno, sull'onda del bel successo dello scorso anno, abbiamo mantenuto le tre sezioni: lungometraggi, cortometraggi e documentari. La sezione corti è quella a cui tengo particolarmente, perché attraverso i Festival si dà la possibilità ai giovani alle prese con le loro opere, di avere un pubblico. Che poi è il senso per cui si fa questo lavoro. Se non ci fossero i Festival tutte le persone che iniziano e che faticosamente riescono a mettere in piedi una storia, a girarla, a montarla, e confezionarla, poi non saprebbero cosa farne. In questo momento, sempre a livello nazionale, non c'è un libero mercato. Ci sono i Festival, che danno questa opportunità, il senso per cui si fa questo lavoro".