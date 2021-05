Cultura: presentata la seconda edizione del Festival del cinema italiano di San Vito Lo Capo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande lavoro dietro le quinte portato avanti in questi mesi dall’organizzazione - prosegue la nota - ha consentito di strutturare un programma più ricco di appuntamenti e ospiti accreditati, sia del mondo del cinema che dell’ambiente, le due sezioni che nel Festival del Cinema italiano dialogano a tutto tondo - dalle pellicole ai convegni - per sensibilizzare il pubblico verso comportamenti più virtuosi per la salvaguardia del nostro pianeta. Gli incontri e i dibattiti della sezione Ambiente (tematica volta quest’anno a dare voce alla riforestazione terrestre e marina) si avvalgono del coordinamento scientifico del giornalista Rai, Maurizio Menicucci. In programma anche la proiezione di documentari in concorso, che la giuria - composta da Marcello Foti del Centro Sperimentale Cinematografia, dai giornalisti Marta Perego e Marino Midena, dalla regista Rosalba Vitellaro - selezionerà per assegnare la “Stella d’argento” al miglior documentario. Durante la cerimonia di chiusura (12 giugno) verranno conferiti, inoltre, il premio “Scaglie” a cura di Parmigiano reggiano, e i premi Vittorio Gassman e Franca Valeri, istituiti dal Festival, il premio personaggio dell’anno e il premio del pubblico. (segue) (Com)