Cultura: presentata la seconda edizione del Festival del cinema italiano di San Vito Lo Capo (4)

- Spazio quest’anno anche a momenti di maggiore confronto e divulgazione scientifica, monitoraggi, attraverso appuntamenti diversi. Previsti infatti: incontri con Film Commission (tra le quali, Sicilia, Umbria, Trentino, alla presenza della presidente nazionale, Cristina Priarone), presentazione in anteprima del rapporto annuale sull’ambiente dell’Arpa Sicilia, divulgazione del Progetto pilota europeo per monitorare l’inquinamento dell’aria con l’aiuto dei cittadini) e presentazione di libri. Tra i nomi che interverranno nella sezione Ambiente, Giuseppe Barbera (scrittore agronomo Università di Palermo), Alessandra Viola, scrittrice e regista, Nazario Palmieri, comandante dei carabinieri forestali, Marco Merola, divulgatore scientifico, Antonio Brunori, agronomo e divulgatore scientifico. L’evento - conclude la nota - si terrà in presenza in piena sicurezza, nel rispetto delle normative anti Covid-19. (Com)