Ruanda: Macron, genocidio tutsi non è un tema "coloniale"

- La questione del genocidio dei tutsi in Ruanda non è un tema "coloniale". Lo ha detto il presidente francese, Emmaneul Macron, durante una conferenza stampa tenuta a Pretoria al fianco dell'omologo sudafricano, Cyril Ramaphosa. Macron ha commentato le dichiarazioni rilasciate su questo argomento ieri, 27 maggio, durate la sua visita a Kigali, spiegando di aver avuto l'impressione che il presidente ruandese Paul Kagame e la popolazione ruandese abbiano capito di essere stati rispettati. "Era il mio solo obiettivo", ha affermato il titolare dell'Eliseo. Per la generazione di dirigenti europei alla quale appartengo, la questione del futuro dell'Africa è una delle "più importanti", ha affermato Macron. "Ne ho fatto un elemento chiave", ma "non solamente della politica internazionale della Francia", ha aggiunto il presidente francese. "In questo contesto abbiamo delle situazioni passate che non sono ancora risolte", ma bisogna "essere molto prudente a non mischiare tutte le questioni africani", ha aggiunto Macron.(Res)