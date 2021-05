Mozambico: Ramaphosa, bene disponibilità della Francia ad intervenire a Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica e la Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (Sadc) accolgono con favore la disponibilità della Francia a cooperare con gli attori regionali per aiutare il Mozambico a fronteggiare l'insorgenza jihadista nella provincia di Cabo Delgado, al fine di ristabilire la pace e la stabilità nel Paese. Lo ha dichiarato il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'omologo francese Emmanuel Macron, in visita a Pretoria. "Ieri il summit Sadc ha discusso della situazione in Mozambico e ha analizzato il rapporto del team di assistenza schierato sul campo. (Il vertice) ha deliberato anche sulla richiesta di aiuto (del Mozambico) ad altri Paesi e ad ingaggiare discussioni su questo. Da parte nostra, accogliamo con favore la posizione della Francia e la sua disponibilità a cooperare con gli attori regionali per aiutare il Mozambico. Bisogna riconoscere che il Mozambico è un Paese sovrano ma che ha bisogno di aiuto", ha aggiunto il presidente sudafricano. (Res)