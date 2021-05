Ambiente: Gallone (FI), rispetto passa da piccoli gesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rispetto dell’ambiente e degli altri deve passare anche attraverso piccoli gesti di inciviltà. In tutte le città italiane, più o meno grandi, su tutte le spiagge o sui sentieri di montagna non è raro vedere gente che getta per terra il mozzicone di sigaretta, consapevole che quel cattivo comportamento non gli costerà assolutamente nulla". Lo ha detto la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile del dipartimento Ambiente del partito, intervenendo alla presentazione della Campagna di sensibilizzazione "Piccoli gesti, grandi crimini 2021", organizzata da Marevivo al quale quest’anno ha aderito anche Anci. "Invece - aggiunge - oltre che una grave mancanza di rispetto per l’ambiente e per gli altri devono essere consapevoli che stanno commettendo un reato sanzionabile. Il mio appello va ai sindaci che ancora non lo hanno fatto affinché si attivino e facciano comminare ai superficiali responsabili ammende salate. Non si può far passare il concetto che ci siano reati 'socialmente accettati' e altri perseguiti. Serve una totale inversione di tendenza e una maggiore consapevolezza dei rischi connessi a un’azione che non ha alcun profilo di innocuità. Basta rifletterci, pensare al bene di tutti, anche solo per un attimo, per compiere un gesto piccolo, ma di grande civiltà".(com)