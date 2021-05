Bielorussia: viceministro Esteri polacco incontra i genitori di Roman Protasevich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri polacco Marcin Przydacz ha incontrato i genitori del giornalista e oppositore bielorusso Roman Protasevich. Lo rende noto l'emittente televisiva "Polsat News". Przydacz ha ricevuto Dmitrj e Natalia Protasevich presso il dicastero degli Esteri a Varsavia e ha dichiarato loro che la Polonia offre "ogni aiuto" ed è "pronta a sostenere iniziative per la liberazione del figlio". I genitori di Protasevich si trovano in territorio polacco già da alcuni mesi e in conferenza stampa ieri hanno fatto appello ai leader dell'Unione europea e degli Stati Uniti affinché li aiutino a ottenere la scarcerazione di Roman, arrestato in Bielorussia domenica scorsa dopo il dirottamento dell'aereo Ryanair che lo stava trasportando da Atene a Vilnius. (Vap)