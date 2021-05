Roma 2021: alle primarie il Pd è a corto di donne, nel centrodestra è caccia ai candidati civici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si chiude il termine per presentare le firme necessarie a partecipare alle primarie del centrosinistra. Lo scenario che emergerà il 20 giugno dai gazebo sembra piuttosto scontato in favore dei candidati del Partito democratico. Tuttavia, nei territori i dem appaiono frammentati, con candidature simili e opposte: una frattura che potrebbe favorire in qualche caso i concorrenti di altre forze politiche e civiche. A causa di fughe in avanti nei territori e di conflitti mai sanati tra correnti, a oggi il Pd intanto non ha trovato la quadra sulle sette donne per i Municipi che avrebbe voluto il segretario nazionale, Enrico Letta. L'unico accordo, e senza passare dalle primarie, è stato raggiunto nel II Municipio attorno al bis di Francesca Del Bello. Ci saranno in campo altri quattro nomi femminili per i dem: nel Municipio IX, Titti Di Salvo, ma dovrà vedersela con il consigliere del Pd Alessandro Lepidini; nel Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti, ex assessora che però sfida Roberto Fera del Pd; nel Municipio XIV, Ileana Argentin, ma in corsa c'è anche Marco Della Porta sostenuto dal consigliere Pd, Julian Colabello; nel Municipio XV, Gina Chirizzi, che affronta l'ex presidente del Pd, Daniele Torquati. A poche ore dalla consegna delle firme e a molti giorni dalle urne, tra i dem si dà comunque per scontata una vittoria dei propri candidati, anche considerando il peso del Pd nei sondaggi a livello nazionale si assesta oggi al 18,7 per cento. In ogni caso tra i sei sfidanti di Roberto Gualtieri, nella candidatura a sindaco, soltanto Liberare Roma con Imma Battaglia, per ora, ha dato un'indicazione precisa di sostegno quasi in tutti i Municipi chiamati ai gazebo, scegliendo sei donne e sei uomini (Municipio I, Pulika Calzini; Municipio III, Marina D'Ortenzio; Municipio IV, Carla Corciulo; Municipio V, Maurizio Mattana; Municipio VI, Amedeo Febi; Municipio VII, Sandro Luparelli; Municipio IX, Paolo Barros; Municipio XI, Daniela Marianello, Municipio XII, Fabio Magrini; Municipio XIII, Matteo Manenti; Municipio XIV, Carmen Iovine; Municipio XV, Tatiana Marchisio). Tra questi, tra i candidati dem e quelli civici in campo nei territori si orienteranno gli altri sfidanti di Roberto Gualtieri (Stefano Fassina, Paolo Ciani, Tobia Zevi, Giovanni Caudo, Cristina Grancio) per il loro appoggio nei Municipi. E il cerchio si chiuderà soltanto nella notte tra il 20 e il 21 giugno. (segue) (Rer)