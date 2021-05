Roma 2021: alle primarie il Pd è a corto di donne, nel centrodestra è caccia ai candidati civici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Data per la quale il centrodestra dovrebbe aver scelto il suo candidato. "Decideremo entro la fine di maggio", aveva annunciato in settimana Matteo Salvini ma la decisione, dopo il rinvio dell'incontro che era in programma ieri tra i leader nazionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, è stata posticipata. Il nome dovrebbe arrivare, comunque, poco prima o almeno in concomitanza con l'esito delle primarie del centrosinistra. La strada percorsa al momento, il piano A, è trovare una figura civica, senza bruciare nessun esponente della politica, anche in vista di altre tornate elettorali. Sul tavolo per ora ci sarebbero due nomi: l'avvocato Enrico Michetti e la giudice Simonetta Matone. Le perplessità su Michetti, però, in settimana sono cresciute: oltre agli scetticismi di esponenti del centrodestra sulla sua notorietà, sul web è rimbalzato un video in cui l'avvocato assimila la campagna vaccinale contro il Covid-19 al doping di massa dei Paesi del Patto di Varsavia. Michetti ha replicato immediatamente, con una foto in cui riceve il vaccino e afferma: "Ho deciso consapevolmente di vaccinarmi attendendo il mio turno, ma rispetto profondamente chiunque abbia un’opinione diversa dalla mia". Di fatto però gli endorsement verso l'amministrativista si sono diradati. Il piano B del centrodestra, che unito punta comunque al ballottaggio, resta quello di una figura politica. Lì, di nomi, e di disponibilità, dal parlamento al consiglio comunale, ce ne sono. Saranno messi sul tavolo a partire dal sette giugno, nel caso in cui nella prossima settimana Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, non trovassero una quadra su un candidato civico. (segue) (Rer)