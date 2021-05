Roma 2021: alle primarie il Pd è a corto di donne, nel centrodestra è caccia ai candidati civici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'otto giugno, invece, dovrebbe scaldare i motori della campagna elettorale la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, che incontrerà in un ristorante a Ostia i militanti e darà il via ufficialmente alla corsa per il bis al Campidoglio. Per ora a replicare agli sfidanti di Raggi, a suon di tweet e post su Facebook, ci sono alcuni fedelissimi: dal vicesindaco Pietro Calabrese all'assessore al Personale Antonio De Santis, ai consiglieri con Paolo Ferrara in testa tra tutti. Sarà proprio lui, in questo fine settimana, ad animare insieme ad altri esponenti pentastellati del territorio, i banchetti che spunteranno nel Municipio X per mostrare "le cose fatte". Un lancio in avanti a sostegno di Raggi, a termine di una settimana difficile per la sindaca che ha perso la maggioranza in Aula Giulio Cesare. Già da tempo il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, non votava sempre con il gruppo. Lunedì però De Vito ha salutato il M5s: "Il mio percorso finisce qui - ha scritto -. Non avverto più alcun senso di appartenenza"; ed è passato al gruppo misto. Di fatto la sindaca si trova a oggi in Aula con 24 scranni (compreso il suo) di maggioranza contro 25 di opposizione. E proprio le opposizioni, da destra a sinistra, hanno valutato in questi giorni l'ipotesi di una mozione di sfiducia che per ora, a quanto si apprende, non sembra destinata da arrivare in Assemblea capitolina: non sarebbero pronti a votare contro Raggi quasi tutti gli ex del M5s passati ad altri gruppi, né tantomeno la fronda dei quattro consiglieri che si sono opposti al Raggi bis. Anche stavolta, quindi, Raggi va avanti: forse un po' più sola, certamente determinata come ieri. (Rer)