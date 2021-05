G7: Di Stefano, Italia impegnata per riforma dell'Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, ieri e oggi ha rappresentato l’Italia alla riunione dei ministri del Commercio del G7. Come riferisce lo stesso sottosegretario su Facebook, "è stata un’occasione preziosissima per discutere al massimo livello i principali temi legati al funzionamento dell’economia globale. La prosperità di tutti noi - ha dichiarato - dipende dal commercio internazionale. Quando è libero ed equo, i popoli prosperano e i Paesi possono esprimere al meglio le proprie vocazioni produttive e svilupparsi. Come Paese esportatore e come seconda manifattura d’Europa, per l’Italia è particolarmente importante far sentire la propria voce nei maggiori fora commerciali internazionali come le riunioni dedicate del G7 e del G20, in particolare quando si parla delle regole fondanti dell’economia mondiale e dell’operato delle organizzazioni internazionali che la governano, come l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Da anni l’Omc necessità di una radicale riforma del proprio funzionamento. Recentemente il suo stesso ruolo è stato messo in discussione dal disimpegno progressivo degli Stati Uniti, oltre che dalla difficoltà a far fronte alle pratiche commerciali scorrette di alcuni Paesi, tra cui la Cina". Secondo Di Stefano, "oltre a superare questi ostacoli, vogliamo che l’Omc includa nel proprio corpus di regole anche i principi di tutela dell’ambiente e lotta al cambiamento climatico, visto che Italia ed Europa sono in prima linea per un progressivo cambio di paradigma che porti alla neutralità climatica dell’intera umanità". (segue) (Res)