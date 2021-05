G7: Di Stefano, Italia impegnata per riforma dell'Omc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo poi affrontato - ha proseguito il sottosegretario - l’attualissimo tema del rapporto tra commercio e salute. La pandemia ci ha infatti mostrato come sia necessario avere catene di fornitura sicure di farmaci e dispositivi medici, ma anche e soprattutto assicurare l’accesso rapido ai vaccini per tutta la popolazione del pianeta. Coerentemente con i nostri valori e i nostri interessi (ricordo che l’export vale 1/3 della nostra economia), collaboriamo con i nostri partner internazionali per rendere il commercio globale sempre più giusto e libero da fenomeni distorsivi in grado di falsare la concorrenza.Questa riunione dei ministri del Commercio G7, che sarà replicata in autunno, rappresenta una grande occasione di coordinamento in vista della Conferenza ministeriale G20 a presidenza italiana che si terrà a Sorrento nel prossimo ottobre e della successiva Conferenza ministeriale Omc di inizio dicembre.In tutti questi appuntamenti continueremo a sostenere il punto di vista dell’Italia che, ve lo posso assicurare, è sempre tenuta in grande considerazione sia in quanto Paese fondatore dell’Ue sia per la spiccata vocazione commerciale", ha concluso Di Stefano. (Res)