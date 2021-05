Malesia: Covid, il governo impone il “lockdown” totale a partire dal primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia entrerà in “lockdown” totale per due settimane a partire dal prossimo primo giugno. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Muhyiddin Yassin, dopo che il Paese ha registrato il quarto record consecutivo di contagi giornalieri. Potranno restare operativi solo i settori e i servizi ritenuti “essenziali”. Il capo del governo ha anche definito una strategia d’uscita: la prima fase della chiusura totale delle attività, se efficace, sarà seguita da una seconda fase di quattro settimane che consentirà il ripristino di altri settori economici (a patto che questi non prevedano potenziali assembramenti). Se la situazione dovesse continuare a migliorare, prenderà il via una terza fase nella quale sarà ripristinata la maggior parte delle attività economiche, mentre quelle sociali resteranno vietate. “La decisione di passare da una fase alla successiva sarà soggetta alla valutazione del ministero della Sanità e si baserà sul numero di contagi quotidiani e sulle capacità ospedaliere a livello nazionale”, ha spiegato Muhyiddin. (segue) (Fim)