Malesia: Covid, il governo impone il “lockdown” totale a partire dal primo giugno (2)

- Nelle ultime 24 in Malesia sono stati segnalati 8.290 nuovi casi, come comunicato questa mattina dal direttore generale della Sanità, Noor Hisham Abdullah. Il totale, dall’inizio della pandemia, è di 549.514 casi. Noor Hisham ha anche pubblicato su Facebook foto che ritraggono operatori sanitari esausti negli ospedali pubblici dopo una giornata sul fronte della lotta al Covid-19. “Queste immagini valgono più di un migliaio di parole”, ha scritto nella didascalia il dirigente. Lo Stato con l’aumento di contagi più sensibile resta Selangor, con 2.052 nuovi casi, seguito da Kelantan con 851 contagi giornalieri. Nella capitale Kuala Lumpur sono stati registrati 830 nuovi casi, nello Stato di Johor 762 e in quello di Sarawak 698. (segue) (Fim)