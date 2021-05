Malesia: Covid, il governo impone il “lockdown” totale a partire dal primo giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La media settimanale del numero di casi giornalieri per milione di abitanti ha superato quella dell'India già nella giornata di domenica 23 maggio, con 194,4 casi per milione rispetto ai 178,04 dell'India. La Malesia ha una popolazione di 32 milioni di abitanti, assai inferiore a quella dell'India, che ne conta 1,4 miliardi. Il Paese aveva già registrato un numero di casi per milione superiore a quello dell'India tra il 15 novembre dello scorso anno e lo scorso 27 marzo, anche se secondo numerosi esperti l'entità dell'emergenza pandemica in India è sottostimata a causa del numero insufficiente di test diagnostici effettuati nel Paese. In settimana lo stesso Noor Hisham aveva invitato i cittadini a “prepararsi al peggio”. (segue) (Fim)