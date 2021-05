Malesia: Covid, il governo impone il “lockdown” totale a partire dal primo giugno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dato che il Covid-19 resterà qui negli anni a venire, non possiamo permetterci di rimanere in stato d’emergenza per sempre. Perché siamo l’unico Paese al mondo che ha fermato il Parlamento in tempi di crisi?”, ha scritto su Twitter Azalina. Sui social, nel frattempo, è utilizzato sempre più di frequente l’hashtag #Kerajaangagal, che significa “governo fallito”. Il primo ministro Muhyiddin ha dichiarato domenica di accettare di buon grado le critiche a patto che la popolazione sostenga gli sforzi del governo per contrastare la pandemia seguendo i protocolli. “Possono chiamarmi ‘stupido primo ministro’, per me va bene. So quanto è difficile gestire questa situazione, ma si tratta di una responsabilità comune”, ha affermato il capo del governo in un’intervista all’emittente di Stato “Rtm”. Nel gennaio scorso le forze politiche di opposizione hanno accusato Muhyiddin di aver sospeso il parlamento per evitare la discussione di una mozione di sfiducia che avrebbe potuto porre fine al suo governo, indebolito da spaccature interne all’Umno. Azalina ha proposto che il parlamento venga riconvocato senza la possibilità di inserire in calendario mozioni di sfiducia, iniziativa che ha incontrato il favore dell’opposizione. (Fim)