Mafie: Stefani, "La Forza del Silenzio" di Casal di Principe è simbolo di rinascita

- Luoghi come "La Forza del Silenzio" di Casal di Principe, "un bene confiscato alla camorra e assegnato a un ente con finalità sociali, sono un grandissimo messaggio di speranza e di rinascita". Lo dichiara su Facebook il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, che aggiunge: "Qui i ragazzi sono seguiti con servizi specifici, lavorano nel laboratorio di prodotti per celiaci e nel laboratorio tessile, dove si producono mascherine. È stato emozionante ascoltare le loro esperienze. Porterò al governo l’appello dei loro genitori di 'non esser lasciati soli'". (Rin)