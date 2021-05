Trasporto aereo: Russia, compagnia Pobeda riavvia il primo luglio voli da Mosca a Pisa e Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia low cost Pobeda, del gruppo russo Aeroflot, riprenderà dal primo luglio i voli da Mosca verso le città italiane di Pisa e Rimini, sospesi a causa della pandemia da Covid-19. È quanto diffuso in un comunicato della compagnia aerea. "La compagnia aerea low cost Pobeda ha aperto le vendite per i voli per Pisa e Rimini da Mosca. I voli su entrambe le rotte riprenderanno il primo luglio dall'aeroporto di Vnukovo. I voli saranno operati una volta alla settimana, la domenica", ha dichiarato la compagnia. In precedenza la compagnia aveva annunciato la ripresa dei voli per Milano, mentre a giugno prevede di riprendere i voli per Roma. (Rum)