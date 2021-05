Turchia-Usa: viceministro Esteri Onal incontra vicesegretaria di Stato Sherman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro fra Onal e Sherman giunge in un momento di tensioni tra gli Stati Uniti e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che tuttavia ha di recente sottolineato come l’incontro con l’omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, al vertice della Nato del 14 giugno “inaugurerà una nuova era” nelle relazioni bilaterali. Parlando ad una riunione in videoconferenza con imprenditori statunitensi che hanno attività in Turchia Erdogan ha ribadito che Ankara “attribuisce grande importanza all’alleanza con gli Stati Uniti”. Le relazioni tra Turchia e Stati Uniti, due membri della Nato, si erano già raffreddate nel 2016 con la decisione di Ankara di acquistare i sistemi anti-missile di fabbricazione russa S-400, mossa che aveva spinto Washington ad escludere la controparte turca dal programma per la produzione del caccia di quinta generazione F-35. (Tua)