Frosinone: consiglio provinciale approva delibera su linee guida Piano rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio provinciale di Frosinone di oggi ha approvato le linee guida per la redazione del piano provinciale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Nella delibera è specificato che il piano, chiesto dalla Regione Lazio alle Province, potrà essere elaborato solo a conclusione dei lavori del Politecnico di Torino, incaricato dalla Provincia di Frosinone di riattualizzare le aree sensibili del Ptpg di Frosinone quale stralcio dell'iter di aggiornamento del Ptpg. (segue) (Com)