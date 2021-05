Frosinone: consiglio provinciale approva delibera su linee guida Piano rifiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa delibera, inoltre, il Consiglio diffida la Regione dal porre in essere azioni che non siano orientate alla salvaguardia del principio secondo cui aree fuori provincia siano pronte ad accogliere, nei loro siti di smaltimento, i rifiuti del territorio ciociaro, senza aggravio di costi per i cittadini, in misura analoga a quanto ha fatto la Provincia di Frosinone. Una posizione ferma quella che il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ha ribadito oggi in aula, sottolineando come la Provincia di Frosinone ora si aspetti lo stesso trattamento che per anni ha riservato ad altri territori, costretta a smaltire una gran quantità di rifiuti esterni con la conseguenza di vedere stravolto e vanificato il percorso virtuoso intrapreso da questo territorio. (segue) (Com)