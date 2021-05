Frosinone: consiglio provinciale approva delibera su linee guida Piano rifiuti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fermo restando che ciascun Ambito Territoriale debba individuare una propria discarica, necessità che ho sempre ribadito sia come presidente della Provincia di Frosinone, sia come presidente di Upi Lazio, – ha sottolineato Antonio Pompeo – non possiamo pagare noi, cittadini di questo territorio, gli extracosti derivanti dal conferimento dei rifiuti in altre province o regioni: se la discarica di Roccasecca non avesse dovuto smaltire gli enormi quantitativi provenienti da Roma, il sito sarebbe stato sufficiente per soddisfare il nostro fabbisogno per almeno per altri cinque anni. Un tempo entro il quale avremmo completato l'aggiornamento del Ptpg per individuare aree idonee ad ospitare un nuovo sito attivo, attrezzato, funzionante e regolarmente autorizzato, in sostituzione della discarica di Roccasecca". (segue) (Com)