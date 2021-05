Frosinone: consiglio provinciale approva delibera su linee guida Piano rifiuti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per non parlare dei benefit ambientali di cui il territorio è creditore. "Non ci sto – ha stigmatizzato il presidente Pompeo – a far passare il nostro come un territorio che non ha ottemperato a quanto doveva: il ciclo dei rifiuti frusinati presentava una condizione ottimale in termini di impiantistica, conferimento in discarica e termovalorizzazione e con un incremento costante delle percentuali di raccolta differenziata, grazie anche agli interventi e alle misure di sostegno ai Comuni che abbiamo messo in campo. Ecco perché oggi non ci si può chiedere, con queste tempistiche, di individuare aree idonee: abbiamo affidato il lavoro a un Ente qualificato anche a livello internazionale, quale il Politecnico di Torino, che lo completerà entro un anno e lo invierà alla Regione Lazio, cui, è bene ribadirlo, spetta l'individuazione del sito". (segue) (Com)