Frosinone: consiglio provinciale approva delibera su linee guida Piano rifiuti (6)

- Il Consiglio di oggi ha anche ratificato le linee guida per le Aua (Autorizzazioni uniche ambientali), presentate nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa. La Provincia di Frosinone, in collaborazione con Unindustria e Arpa Lazio, ha realizzato un vademecum con l'obiettivo di rispondere a due esigenze apparentemente difficili da contemperare: da un lato, incentivare lo sviluppo industriale nella provincia, favorendo l'insediamento di nuovi siti produttivi che possano rimettere in moto il processo economico del territorio, fortemente provato dalla pandemia. Dall'altro, l'imprescindibile azione di difesa dell'equilibrio ambientale che, nel pieno rispetto della legge, mira a uno sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ecosistema. (segue) (Com)