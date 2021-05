Frosinone: consiglio provinciale approva delibera su linee guida Piano rifiuti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le linee guida Aua – ha aggiunto il presidente Pompeo - sono un prezioso strumento di semplificazione al servizio del territorio e del suo sviluppo sostenibile, in un quadro trasparente di procedure condivise. Ma sono, soprattutto, la risposta concreta della Provincia che spesso ha subito critiche sui tempi di rilascio delle autorizzazioni, nonostante le limitazioni della legge Delrio e la mancata assegnazione di funzioni in tema ambientale da parte della Regione Lazio. Con queste – ha concluso Pompeo – forniamo un supporto estremamente importante alle aziende e alle imprese del territorio che vogliono investire e creare occupazione e sviluppo nella nostra provincia".