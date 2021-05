Città metropolitana Roma: approvato bilancio 2021-2023, conti in ordine e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio tutti i Consiglieri metropolitani presenti per l'approvazione del Bilancio dell'Ente, che hanno consentito la programmazione di investimenti importanti soprattutto per la manutenzione di strade e scuole". Lo afferma in una nota Teresa Zotta, vicesindaco della Città metropolitana di Roma dopo l'approvazione del bilancio 2021-2023. "Per l'edilizia scolastica sono previsti finanziamenti per 125 milioni di euro, che ci consentiranno di affrontare, seppur in misura parziale, il fabbisogno manutentivo che prevedrebbe investimenti stimati per circa 800 milioni di euro. Anche per la viabilità sono inseriti in questo bilancio finanziamenti che consentiranno la messa in sicurezza di ampi tratti del patrimonio viario. Grazie alle misure straordinarie di riduzione della spesa, è stato possibile per la Città metropolitana di Roma raggiungere il pareggio di bilancio e il saldo di competenza. In questo ultimo scorcio di consiliatura siamo riusciti a mantenere i conti in ordine, a programmare interventi considerevoli, nonostante le grandi difficoltà di congiuntura economica sfavorevole che ha ridotto in maniera considerevole le fonti di entrata", conclude la nota.(Com)