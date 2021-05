Migranti: ministra Esteri libica Mangoush, serve una soluzione politica globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi migratoria richiede una “soluzione politica globale” e l’incontro di oggi con i ministri degli Esteri di Italia e Malta, rispettivamente Luigi Di Maio e Evarist Bartolo, ha affrontato questo tema in modo “completo, ampio e serio”. Lo ha detto oggi la ministra degli Affari esteri del Governo libico di unità nazionale della Libia, Najla al Manghush, parlando alla stampa dopo l’incontro con i due ministri e il commissario Ue per il vicinato e l’allargamento, Oliver Varhely. “E’ stato un incontro completo e ampio per risolvere la crisi migratoria”, ha detto Mangoush. “La crisi dell'immigrazione illegale richiede una politica globale e abbiamo discusso seriamente con i ministri di Malta e Italia per risolvere questa crisi”, ha aggiunto la titolare della diplomazia libica. Secondo il portale “Missing Migrants” dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), dall'inizio dell'anno fino ad oggi (28 maggio) nel mar Mediterraneo sono morti 743 migranti, di cui 632 solo lungo la rotta centrale (da Tunisia e Libia): quasi quattro volte di più rispetto ai 160 decessi dello stesso periodo dello scorso anno, ma circa la metà rispetto ai 1.599 morti del 2017. Il Viminale ha registrato 14.054 ingressi via mare dall’inizio dell’anno fino alle 8 del mattino di oggi, circa il triplo rispetto ai 5.024 ingressi dello stesso periodo del 2020. La maggior parte degli arrivi quest’anno proviene dalla Libia, da cui arriva più del doppio dei migranti giunti in Italia dalla Tunisia. (Tut)