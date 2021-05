Frosinone: tavolo Rrovincia-Regione e nuova proprietà Ex Ilva di Patrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina un tavolo operativo, organizzato dalla Provincia di Frosinone, tra la Regione Lazio e la nuova proprietà dell'ex Ilva di Patrica per affrontare la delicata questione del riassorbimento dei lavoratori. "Un incontro proficuo che ha aperto un dialogo operativo tra l'assessorato al Lavoro della Regione e la Demi Engineering, la società di Giulio Capobianco che il primo ottobre dello scorso anno ha acquistato lo stabilimento dell'ex Ilva. Con il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, hanno partecipato l'assessorato regionale al Lavoro che fa capo a Claudio Di Berardino; i titolari della Demi Engineering, Giulio ed Elisabetta Capobianco; le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil e il sindaco di Patrica, Lucio Fiordalisio", si legge in una nota del presidente della provincia di Frosinone Antonio Pompeo. (segue) (Com)