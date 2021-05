Frosinone: tavolo Rrovincia-Regione e nuova proprietà Ex Ilva di Patrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al centro dell'incontro la situazione relativa ai lavoratori e le misure necessarie da attuare per il loro riassorbimento nella nuova azienda: primo step, infatti, sarà una mappatura delle maestranze e dei profili professionali per il loro reinserimento occupazionale. Il mio auspicio – ha commentato il presidente della Provincia, Antonio Pompeo – è che, dopo il confronto costruttivo di oggi, possa intraprendersi un percorso concreto e rapido per il progressivo riassorbimento dei lavoratori nello stabilimento di Patrica. Importante è stato il dialogo instaurato tra la Regione Lazio e la nuova società soprattutto al fine di un positivo esito della vicenda". Il presidente Pompeo ha fatto sapere che il tavolo sarà riaggiornato a breve. (Com)