Francia: morto l'aggressore dell'agente di polizia vicino Nantes

- È morto a causa delle ferite d'arma da fuoco riportate durante lo scontro con la gendarmeria francese l'uomo che questa mattina ha accoltellato un'agente di polizia a La Cahpelle-sur-Erdre, nei pressi di Nantes. Lo riferiscono i media francesi, citando una fonte dell'inchiesta. Dai primi elementi risulta che l'aggressore, che aveva circa 40 anni, soffriva di disturbi psichici e aveva scontato una pena di diversi anni in prigione, dove si sarebbe radicalizzato. Dopo una breve fuga, l'aggressore è stato fermato dalla gendarmeria con uno scontro a fuoco che ne ha determinato il decesso. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, si è recato a La Chapelle-sur-Edre, dopo l'accoltellamento dell'agente di polizia. L'agente non risulta essere in pericolo di vita. "Rifiuto il fatto che le aggressioni contro i nostri poliziotti diventino il nostro quotidiano. Bisogna combattere questa barbarie e mai, assolutamente mai, abituarcisi", ha scritto su Twitter la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen.(Frp)