Perù: presidenziali, i due candidati vicini al pareggio

- I due candidati al secondo turno delle elezioni presidenziali in Perù, Keiko Fujimori (Forza popolare) e Pedro Castillo (Perù Libre) si attestano quasi a pari merito nella simulazione di voto eseguita da Datum Internacional per il quotidiano “Perú.21”. Secondo lo studio, che si è svolto tra il 25 e il 27 maggio e ha riguardato 1.201 persone, Castillo raccoglie il 42,6 per cento delle presenze, contro il 41,7 della sfidante conservatrice. Meno di dieci giorni fa Datum Internacional dava il candidato di Perù Libre al 44,9 percento dei voti, contro il 40,1 assegnato a Fujimori. La simulazione ha un margine di errore del 2,8 per cento in più o in meno e un livello di affidabilità del 95 per cento. (segue) (Brb)