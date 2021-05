© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'autorizzazione ai vaccini under 16 aspettiamo il via libera dell'Ema, la mia proposta è vaccinare nelle scuole". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (NcI), ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 spiegando che si tratta di una ipotesi "realizzabile, se andiamo indietro nel tempo la vaccinazione a scuola già si faceva", ha aggiunto. (Rin)