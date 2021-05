Speciale scuola: nuovo monitoraggio Iss, da lunedì 3 regioni in zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle tre regioni bianche le discoteche saranno aperte ma le tre ordinanze a cui stanno lavorando i governatori di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna intendono stabilire il divieto di ballare. "Bisogna trovare un protocollo per riaprire le discoteche", ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (NcI), parlando ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Il settore è rimasto indietro, senza ancora una risposta. Dobbiamo procedere sul riaprire i momenti di aggregazione", ha aggiunto. Per quanto riguarda invece l'autorizzazione ai vaccini under 16 "aspettiamo il via libera dell'Ema, la mia proposta è vaccinare nelle scuole", ha spiegato il sottosegretario. "Un'ipotesi realizzabile, se andiamo indietro nel tempo la vaccinazione a scuola già si faceva", "abbiamo tutto il tempo per organizzare la campagna vaccinale nelle scuole", ha ribadito Costa. (Rin)