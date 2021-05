Speciale scuola: Milano, inaugurato vicino alla stazione centrale il "Giardino delle bambine e dei bambini di tutto il mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Giardino delle bambine e dei bambini di tutto il mondo" e ha il concreto sostegno di Unicef la nuova area dedicata ai più piccoli e ai loro accompagnatori realizzata in piazza Luigi di Savoia. L'inaugurazione è avvenuta in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala insieme ad alcuni alunni della scuola elementare I.C.S. Ciresola. "Sono felice che questa nuova area destinata ai più piccoli venga inaugurata nella Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. E sono fiero che sia Unicef a occuparsi dell'animazione di questo giardino: le attività di gioco che saranno proposte ai bambini permetteranno loro di scoprire diritti, principi e valori universali, aiutandoli a crescere come donne e uomini di domani solidali e consapevoli. Purtroppo, le zone vicino alle stazioni sono spesso esposte a situazioni di degrado e di abbandono che rendono difficile la vita nel quartiere. Riqualificarle deve essere la stella polare per gli amministratori: è nostro dovere garantire ai nostri concittadini opportunità di socialità e svago, in sicurezza e nel rispetto della legalità. Da questo impegno, preso al tavolo del progetto 'Cantiere Centrale' con le associazioni di quartiere, il Municipio 2 e Grandi Stazioni, nasce il 'Giardino delle bambine e dei bambini di tutto il mondo'. Un impegno che abbiamo fatto nostro e che intendiamo onorare al meglio, per migliorare la qualità di vita di chi abita e frequenta questo quartiere". (Rem)