Speciale scuola: assessore Lazio inaugura nuova sede Porta futuro a Valmontone

- E' aperta una nuova sede di Porta futuro Lazio, servizio della Regione Lazio realizzato da Disco - Ente per il diritto allo studio e promozione della conoscenza- destinato a tutti i cittadini e in particolare ai giovani universitari per aumentare la loro occupabilità e per sostenerli nell’ingresso nel mondo del lavoro. Il nuovo ufficio si trova a Valmontone, presso la biblioteca comunale "Giuseppe Caiati", al piano terra di palazzo Doria Pamphilj - piazza Umberto Pilozzi 9. Nel suo intervento, l’assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio Claudio Di Berardino ha sottolineato come "con questa nuova struttura estendiamo il servizio offerto dal network dei centri per l’impiego e di quello delle altre 9 sedi di Porta Futuro Lazio distribuite sul territorio regionale. Ci rivolgiamo in particolare agli studenti universitari e ai neolaureati per accompagnarli nel processo di transizione tra il mondo accademico e quello lavorativo, in stretta sinergia sia con gli atenei e sia con le imprese. Insieme a bandi, risorse e misure dedicate ai giovani rispondiamo così alle esigenze dei giovani, categoria che sta risentendo pesantemente della crisi innescata dalla pandemia". (Com)