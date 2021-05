Speciale scuola: Dadone, risorse in formazione e scuola per dare prospettive di assunzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Pnrr "investiremo risorse nel settore formazione e scuola, dobbiamo dare una prospettiva in termini assunzionali". Lo ha dichiarato la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, ospite all'evento "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'Agenda 2030", promosso dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). "I ragazzi spesso non riescono a valorizzare nei curriculum le competenze trasversali, abbiamo predisposto un sistema di certificazione per riconoscerle", ha aggiunto la ministra. (Rin)