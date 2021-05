Speciale scuola: Roma, Di Egidio (Iv), da municipio VII ok a nostra mozione per messa in sicurezza scuola Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio del VII Municipio di Roma ha approvato la mozione di Italia Viva "che impegna l'amministrazione M5s alla messa in sicurezza urgente della scuola Giuseppe Garibaldi". Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, consigliere e capogruppo di Italia Viva nel Municipio Roma VII. "Nel corso degli anni, numerosi cittadini e genitori - spiega - hanno giustamente rappresentato i disagi dovuti all'assenza di manutenzione del tetto e del cornicione della scuola, che ha reso inagibile una parte del cortile, riducendo gli spazi a disposizione degli alunni. Finalmente il Municipio interverrà per risolvere il problema di insicurezza, generato anche dal perpetrarsi di intrusioni notturne all'interno della scuola che hanno cagionato numerosi danni all'edificio e la ripetuta chiusura agli alunni. Solo pochi giorni fa si è verificata l'ultima intrusione, l'ennesima, e sono state rinvenute nei corridoi tracce di sangue e frammenti di vetri rotti nelle zone limitrofe agli ingressi. La mozione è stata approvata. Non ci sono più alibi e non c'è altro tempo da perdere, ora bisogna intervenire subito. Quando la politica fa le cose giuste e si occupa delle persone è una vittoria per tutti", conclude Di Egidio. (Com)