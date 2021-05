Speciale scuola: Roma, Pd, soddisfazione per intitolazione Cpia a Simonetta Caravita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con 31 voti favorevoli, siamo lieti di annunciare che verranno attivate tutte le iniziative necessarie per l'intitolazione del Cpia di Roma 1 alla memoria di Simonetta Caravita". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini del Pd Valeria Baglio e Giovanni Zannola. "Una grande donna scomparsa poco tempo fa, che ha coordinato il gruppo di lavoro sull'educazione degli adulti (Cpia) dell'ufficio scolastico regionale del Lazio. È stata preside per 25 anni nella scuola 'Luigi di Liegro' a Casal Bruciato. Ha lottato perché la scuola fosse uno spazio di inclusione vero, che non lascia indietro nessuno, che lotta fino alla fine per recuperare chi rischia l'abbandono scolastico. La lotta contro la povertà educativa, lo studio della didattica per i ragazzi con spettro autistico, il lavoro e la battaglia per l'autonomia delle scuole, è un'eredità che la nostra città non deve perdere, e che ci auguriamo con questo gesto rimanga al centro delle politiche sociali di Roma Capitale", concludono. (Com)