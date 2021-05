© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbe tenersi questo pomeriggio, per le 18, la riunione del consiglio dei ministri convocato per dare il via libera, tra le altre cose, al decreto semplificazioni. A confermarlo era stato, questa mattina, anche il ministro per i rapporti con il parlamento, Federico D’Incà, intercettato mentre entrava a Montecitorio. (Rin)