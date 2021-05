Speciale energia: Lazio, assessora Transazione ecologica, report Iea chiaro, stop fonti fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbandonare sin da ora gli investimenti in combustibili fossili (petrolio e gas), così come nelle centrali elettriche alimentate a carbone, e puntare allo stop, entro il 2035, delle auto a benzina e/o diesel: è a dir poco inequivocabile l’indicazione di breve, anzi immediato, termine della roadmap per la transizione energetica tracciata dall’Agenzia internazionale dell’Energia (Iea) nel rapporto ‘Net zero by 2050’ per riuscire a rispettare l’obiettivo Ue di azzerare le emissioni inquinanti entro il 2050". Così l’assessora alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi. "Come Regione Lazio, non a caso la prima e unica in Italia ad essersi dotata di un assessorato alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale - aggiunge Lombardi - dobbiamo dare il buon esempio su questo fronte e fare il più possibile da rompighiaccio anche per le altre regioni. E dobbiamo farlo iniziando proprio dalle scelte concrete che riguardano i nostri territori, come ad esempio Civitavecchia, in provincia di Roma, che necessita di un progetto di riconversione energetica e produttiva, e dove prediligendo una soluzione basata sulle fonti rinnovabili, abbiamo l’opportunità di imprimere un indirizzo preciso alla nostra politica generale di sviluppo, al di là del caso specifico, e di dare così un segnale di qual è la nostra visione e di quale direzione vogliamo prendere, ovvero: se ripetere lo stesso, vecchio, schema delle fonti fossili oppure scegliere il futuro e dare il via alla prima grande riconversione energetica basata sulle rinnovabili di un sito industriale della nostra regione. E’ da scelte come questa che passa quella transizione ecologica che siamo chiamati a realizzare, sia a livello nazionale che internazionale, anche tramite l’uso dei fondi del Recovery fund". (Com)