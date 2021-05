Energia: Portogallo, Endesa investirà 600 milioni in progetto rinnovabile per la centrale di Pego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Endesa ha presentato il suo progetto rinnovabile con un investimento di circa 600 milioni di euro, per la sostituzione della centrale a carbone di Pego in Portogallo, che terminerà la sua attività alla fine di novembre di quest'anno. Il progetto di sostituzione dell'attuale centrale a carbone presentato da include la costruzione di un impianto solare fotovoltaico da 650 MW e lo sviluppo di 100 MW di capacità di stoccaggio delle batterie e l'installazione di un elettrolizzatore con la capacità di produrre 1.500 tonnellate/anno di idrogeno verde. Secondo quanto riferito da Endesa in una nota, si tratta di un progetto unico in termini di innovazione e impegno sociale per l'ambiente e con un approccio di economia circolare. La strategia di Endesa per decarbonizzare il suo mix energetico si basa su un piano ambizioso per ridurre progressivamente le emissioni nei prossimi anni, fino alla loro completa eliminazione entro il 2050.(Spm)