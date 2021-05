Sanità: Lega, su Forlanini anche Cgil certifica fallimento Zingaretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così - spiegano ancora - siamo arrivati di nuovo a un binario morto. Ancora una volta, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dimostra tutta la sua inadeguatezza, unita al più totale disprezzo delle esigenze della comunità romana e laziale. Già era apparso inusuale e inopportuno limitarsi ad aprire un tavolo con un sindacato non convocando le istituzioni del territorio con due grandi assenti di questa partita: Roma Capitale e i due Municipi (XI e XII) che potrebbero in realtà giovare di enormi sinergie trasferendoci le loro sedi. Il problema è che, alla fine, a pagare la totale incapacità di Zingaretti e della sua Giunta saranno, come sempre, i cittadini: non solo hanno un ospedale in meno, ma, ogni giorno che passa, la ristrutturazione degli immobili, qualunque uso se ne voglia fare in futuro, costerà sempre di più. L'ennesimo fallimento di Zingaretti è servito". (Com)