Lombardia: Bocci (Pd), alla guida di LFC un presidente totalmente estraneo al mondo del cinema e dell'audiovisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale, alla chetichella e senza darne pubblicità, ha deciso alla fine di sostituire il presidente di Lombardia Film Commission, Alberto Dell'Acqua. Al suo posto un altro professore, docente di diritto tributario all'Università Cattolica, Marco Allena, proposto dal presidente Fontana in aggiunta ai candidati delle forze di maggioranza. Forse Dell'Acqua ha pagato la decisione di far costituire la fondazione parte civile nel processo contro l'ex presidente Alberto Di Rubba e i suoi sodali, legati alla gestione dei conti della Lega?". Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Paola Bocci a commento della delibera con cui la Giunta regionale, mercoledì pomeriggio, ha designato il professor Marco Allena a componente del Cda di Lombardia Film Commission con funzioni di presidente. "La Regione non lo ha fatto, nonostante le nostre sollecitazioni. La sostituzione di Dell'Acqua, ricandidato comunque al ruolo di presidente dal capogruppo della Lega Roberto Anelli - continua Bocci - suona come una bocciatura. Il nuovo presidente è purtroppo, ancora una volta, totalmente estraneo al mondo del cinema e dell'audiovisivo, e questo la dice lunga sulla mancata volontà di rilanciare un ente che dovrebbe sostenere un settore molto importante per Milano e per la Lombardia, oggi in crisi per le restrizioni della pandemia". "Ci piacerebbe che Fontana spiegasse perché indica un avvocato e professore di diritto a capo di LFC, cosa che a noi appare come un cambio di gestione in una direzione sbagliata. Di che cosa il nuovo presidente si andrà ad occupare?", conclude Bocci.(Com)