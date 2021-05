Clima: Draghi, battaglia contro Covid non può distogliere nostra attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia contro il Covid-19 "non può distogliere la nostra attenzione dalla lotta al cambiamento climatico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento in apertura della seconda giornata del Global Solutions Summit 2021 ricordando le risposte arrivate dal Global Health Summit tenuto a Roma la scorsa settimana. "Le generose promesse dei singoli Paesi e delle aziende farmaceutiche ci assicurano che si potrà accelerare la campagna di vaccinazione globale", ha aggiunto Draghi. "L'iniziativa dell’Ue volta a sviluppare la capacità produttiva di vaccini nei paesi a basso e medio reddito, aiuta l’Africa ad affrontare molte malattie, non solo il Covid-19", ha detto il premier. Secondo il capo di governo, "il numero di disastri legati al clima segnalati naturali è più che triplicato a partire dagli anni '60, e questi eventi sono destinati ad intensificarsi nei prossimi decenni". (Res)