Covid: Merkel, problemi globali da risolvere a livello globale

- I problemi globali possono essere risolti solo a livello globale, ma è necessario trovare soluzioni convincenti per coinvolgere tutti i Paesi. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, intervenendo oggi al Global Solutions Summit. Il benessere dei Paesi è interdipendente da quello che accade negli altri continenti, come emerso con la pandemia, ma il problema riguarda anche il clima e l’ambiente, ha detto Merkel. “Dobbiamo capire che il multilateralismo non si può dare per scontato, e servono soluzioni”, ha aggiunto. La cancelliera tedesca ha ricordato i vari forum di confronto, menzionando anche il G20, di cui l’Italia detiene la presidenza di turno. Il tema dei vaccini è centrale quando si parla di cooperazione internazionale: “Importante è la condivisione e la produzione”, laddove il successo si può ottenere solo lavorando congiuntamente. “La pandemia ha dimostrato che tutti i tentativi di combattere l’emergenza a livello nazionale non hanno avuto successo”, ha aggiunto Merkel, secondo cui è fondamentale dare accesso a tutti i Paesi, specialmente ai più poveri, dei vaccini, dei medicinali e dei test anti Covid-19. (segue) (Res)