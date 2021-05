Covid: Merkel, problemi globali da risolvere a livello globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania durante il Global Health Summit si è impegnata a dare 30 milioni di dosi di vaccino ai Paesi in via di sviluppo,ha ricordato la cancelliera, secondo cui si deve lavorare di concerto con tutti i partner del G20 non solo sulla distribuzione, ma anche sulla produzione. “Nel futuro ci saranno altre mutazioni del test e altri patogeni con cui confrontarci”, motivo per cui obbiamo “esplorare ogni possibilità” per allargare l’impiego e la distribuzione di vaccini e medicinali. Serve un’azione globale non solo per affrontare la pandemia ma anche per rendere più sostenibili le economie a livello globale, ha continuato Merkel. “Mi aspetto un messaggio forte da parte del G20”, concentrato anche sull’ambiente in cui vivranno “le future generazioni”. In merito all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, “non abbiamo raggiunto gli obiettivi e fatto i progressi richiesti” anche a causa della pandemia, ma la comunità globale è in ritardo anche per quello che concerne l’uguaglianza e il contrasto alla povertà, ha concluso Merkel, citando però delle prospettive di speranza, in particolare per le iniziative lanciate nel continente africano e con il partenariato Ue-Africa. (Res)