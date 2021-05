Terrorismo: Cartabia su strage Loggia, Costituzione ha prevalso su tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, rivedendo quelle immagini e riascoltando quell’audio, possiamo dire anche che 'un’altra storia è cominciata allora'. Oggi possiamo dire che quella Costituzione, invocata fino a pochi secondi prima dell’esplosione, ha prevalso su tutto". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in videocollegamento in occasione della commemorazione per il 47mo anniversario della strage di piazza Loggia, organizzata da Casa della memoria. "Ha prevalso sulla violenza, ha prevalso sui disegni eversivi, ha prevalso sui depistaggi e tradimenti anche di uomini dello Stato", ha aggiunto. (Rin)