Roma Multiservizi: Bordoni (Lega), lavoratori cercano sicurezza

- "È ora di dare certezze ai lavoratori e tranquillizzare l'utenza offrendo un servizio stabile e continuativo di pulizia e sanificazione delle scuole per l'infanzia di Roma Capitale. La Giunta cosa dice sulla proroga a Multiservizi? È mai possibile che ogni anno si deve arrivare a scadenza in regime transitorio invece di dare garanzie ai lavoratori sul mantenimento salariale e dei livelli occupazionali?". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni della Lega che aggiunge: "I lavoratori della Multiservizi meritano dignità e rispetto, l'Amministrazione con la procedura di gara per la messa a bando dell'appalto Global Service e la creazione della NewCo ha solo perso tempo e fatto confusione accollandosi il rischio di ricorsi che ne hanno determinato, come avevamo previsto, la sospensione. Ho predisposto una interrogazione sul tema sperando che nonostante i ricorsi e le polemiche si arrivi a trovare un punto di convergenza sul rinnovo del contratto dando così le risposte necessarie ai tanti lavoratori coinvolti". (Com)